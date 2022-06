METEO ITALIA – Torna l’ANTICICLONE con CALDO in nuovo aumento, salvo qualche disturbo in settimana

Meteo Italia, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico che non ha fatto registrare significative variazioni nelle ultime 24 ore. Un vasto campo altopressorio è infatti disteso dal nord Africa verso le medie-basse latitudini europee, mentre una lacuna barica persiste tra il Mediterraneo orientale e l’Anatolia. Il flusso principale in tal modo transita al di sopra del 50°N, mentre sull’Italia le condizioni meteo volgono verso la stabilità con una seconda decade di giugno in compagnia dell’alta pressione.

Meteo Italia domenica 12 giugno

Meteo in definitivo miglioramento su tutta l’Italia, vediamo nel dettaglio le previsioni per la giornata odierna. Al Nord: Campo barico alto e livellato attorno ai 1021 hPa determinerà una bella giornata di sole su gran parte delle regioni settentrionali. Occasionali quanto brevi acquazzoni non si escludono durante il pomeriggio sui settori alpini centro-occidentali. Temperature minime e massime stabili o in aumento con punte di +32/+34°C. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi. Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con tanto sole su tutti i settori, qualche nube in Appennino. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse alternate a schiarite sulla bassa Calabria tirrenica, sole prevalente altrove. Al pomeriggio isolati fenomeni sui rilievi della Calabria, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in lieve calo sulle regioni peninsulari e in aumento sulle Isole, massime in generale aumento.

Prossima settimana con caldo intenso tra Spagna e Francia, Italia senza eccessi

L’Europa sudoccidentale si prepara ad affrontare la terza ondata di caldo intenso nell’ultimo mese, con picchi attesi di oltre +40°C tra Spagna e Francia sud-occidentale. L’alta pressione presente sul Mediterraneo occidentale verrà infatti alimentata da masse d’aria molto calde in risalita dal Marocco, con isoterme ad 850 hpa fino a +25/+26°C. Primi +41°C registrati nella giornata di ieri nell’area di Siviglia, ma tra oggi e la prossima settimana sono attese punte fino a +42/+44°C con allerta emessa dal centro meteorologica nazionale. La bolla d’aria calda risalirà poi verso il sud della Francia, mantenendosi tuttavia ad ovest dell’Italia. Il nostro Paese rimarrà anche nei prossimi giorni sotto una circolazione settentrionale, con temperature in aumento ma senza eccessi fino a metà settimana. Alta pressione in arrivo, ma con qualche disturbo a ciclo diurno. Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Alta pressione, ma non mancheranno acquazzoni e temporali a ciclo diurno

L’arrivo dell’alta pressione determinerà una prossima settimana decisamente estiva e stabile sull’Italia, ma non mancheranno dei disturbo. Nella prima parte della settimana la circolazione in quota si manterrà mediamente dai quadranti settentrionali, favorendo l’intrusione di masse d’aria relativamente più umide. Acquazzoni e temporali a ciclo diurno potranno quindi tornare ad interessare i settori alpini, prealpini e l’Appennino, specie tra martedì e giovedì. Non si escludono sconfinamenti sin verso i settori di pianura più interni del centro-sud, nonché sui settori a nord del Po. Dalla seconda parte della settimana maggiore stabilità anche in montagna per un ulteriore incremento dei geopotenziali.

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.