Meteo Roma – Tempo stabile e caldo in aumento con massime anche di +35°C, ma per venerdì intenso peggioramento

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo porta tempo stabile e caldo in aumento, ma nella seconda parte della settimana è atteso un nuovo peggioramento con generale rinfrescata. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, martedì 26 agosto

La giornata odierna martedì 26 agosto vedrà poche variazioni sotto il profilo meteo su Roma e sul Lazio. Al mattino tempo stabile con sole prevalente, salvo qualche disturbo nuvoloso ancora al primo mattino. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo in Appennino, soleggiato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +21/+22°C della notte ed i +30/+31°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà ancora tempo stabile sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati su tutta la regione o con al più qualche velatura in transito sui settori settentrionali. Giornata soleggiata dunque su Roma. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento, specie sull’Alto Lazio, ma senza fenomeni di rilievo associati, ampie schiarite sul Basso Lazio. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature stabili o in lieve rialzo su Roma e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +31/+32°C del pomeriggio.

Tendenza meteo sul Lazio

Dopo il transito del fronte caldo nella giornata di domani che porterà al più qualche disturbo nuvoloso, nella giornata di giovedì il Lazio si troverà nl settori caldo della perturbazione, con tempo stabile, cieli soleggiati o al più il transito di nuvolosità alta e soprattutto temperature in aumento, che sulla Capitale potranno spingersi fin verso i +35°C e valori anche superiori nelle zone interne specie nella valle del Tevere. Ma per venerdì è in arrivo un intenso peggioramento con acquazzoni e temporali anche intensi e soprattutto accompagnato da un calo delle temperature. Possibile residua instabilità all’inizio del weekend ma con condizioni meteo in rapido miglioramento.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile, ma con peggioramento entro il weekend. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!