METEO ROMA – Tempo stabile e cieli SOLEGGIATI fino a sabato, possibile peggioramento per il 1 Maggio. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica vede un rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo e sull’Europa centro-occidentale, con valori di pressione pressione al suolo fino a 1030 hPa sulle Isole britanniche, mentre una piccola goccia fredda transita dalla Penisola Iberica verso il Nord Africa. Tempo quindi stabile in Italia da Nord a Sud con cieli per lo più soleggiati e qualche nube in formazione al pomeriggio a ridosso di Alpi e Appennino centro-settentrionale. Di seguito le previsioni meteo in maggiore dettaglio per Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo Roma – Giornata all’insegna del bel tempo quella odierna su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto sulla Capitale e su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori, salvo qualche nube in formazione nelle zone interne del Lazio a ridosso dei rilievi appenninici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Temperature in lieve rialzo, comprese su Roma tra i 10°C dei valori minimi fino a sfiorare i 25°C nei valori massimi. Ventilazione debole in regime di brezza, ma con grecale (da nord-est) in rinforzo nelle ore serali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo Roma domani

Meteo domani – Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo condizioni di bel tempo con cieli prevalentemente sereni. Nel corso delle ore pomeridiane persisteranno cieli soleggiati sulla Capitale e su gran parte della regione, mentre dei locali addensamenti saranno possibili nelle zone interne ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature in calo nei valori minimi e senza grosse variazioni in quelli massimi, comprese su Roma tra 7°C e 24°C. I venti risulteranno ancora deboli, con regime di brezza. Vediamo a seguire la tendenza meteo per il weekend del 1 maggio.

Tendenza meteo per il weekend

Nel corso del weekend una saccatura depressionaria in quota in discesa dall’Europa andrà ad interessare l’Italia portando un graduale peggioramento delle condizioni meteo. Nella giornata di sabato su Roma e sul Lazio avremo ancora tempo stabile e cieli soleggiati con clima gradevole. Nella giornata di domenica, Festa dei Lavoratori, la perturbazione potrebbe interessare anche la nostra regione portando nuvolosità in transito e la possibilità anche di piogge e acquazzoni specie nelle zone interne. Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS le precipitazioni dovrebbero arrivare nella seconda parte della giornata, ma vista la distanza temporale è ancora presto per entrare nei dettagli. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo come sempre a seguire tutti i nostri prossimi aggiornamenti meteo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo Roma con tempo asciutto fino al weekend del primo maggio. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!