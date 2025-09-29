Meteo Roma – Tempo stabile e cieli soleggiato, rapido passaggio instabile a metà settimana con calo termico

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana da parte del Centro Meteo Italiano! Campo barico in temporaneo aumento sul Mediterraneo grazie all’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso nord-est, ma una circolazione depressionaria colma di aria fredda si avvicina da est interessando la nostra Penisola da metà settimana. Tempo dunque ancora stabile in Italia, ma nei prossimi giorni atteso nuovo peggioramento con crollo delle temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, lunedì 29 settembre

Giornata di lunedì 29 settembre che prende il via all’insegna del bel tempo, con una mattinata stabile e con sole prevalente. Attesi cieli soleggiati anche al pomeriggio e tra la serata e la notte non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +14/+15°C della notte ed i +24/+25°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà poche variazioni sotto il profilo meteo su Roma e sul Lazio. Atteso tempo stabile con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte poche variazioni con rinnovo di condizioni meteo stabili e asciutte e cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +15/+16°C della notte ed i +24/+25°C del pomeriggio.

Rapido peggioramento a metà settimana e calo termico a seguire

Meteo che, come abbiamo appena visto, si manterrà stabile sul Lazio e sulla città di Roma con bel tempo fino alla giornata di domani30 settembre. A seguire possibile un breve peggioramento per il passaggio di un impulso freddo con rischio acquazzoni nella giornata di mercoledì. Temperature in ulteriore calo nella seconda parte di settimana con valori che scenderanno di alcuni gradi al di sotto delle medie del periodo.

Meteo su Roma stabile fino a domani, poi rapido peggioramento con calo termico nella giornata di mercoledì.