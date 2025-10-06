Meteo Roma – Settimana stabile e soleggiata, clima fresco ma con massime in rialzo nei prossimi giorni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana da parte del Centro Meteo Italiano! La saccatura depressionaria, colpevole dell’instabilità della giornata di ieri, si sposta verso i Balcani lasciando spazio alle fredde correnti di tramontana che stanno portando ampie schiarite e nel corso dei prossimi giorni atteso un graduale aumento del campo barico sul mediterraneo con condizioni meteo che si manterranno stabili. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, lunedì 6 ottobre

Giornata di lunedì 6 ottobre all’insegna di una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio situazione meteorologica invariata con ampie schiarite su Roma. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in calo nei valori minimi su Roma e comprese tra i +10/+11°C della notte ed i +20/+21°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani non vedrà particolari variazioni sotto il profilo meteo su Roma e sula Lazio. Attesa stabilità diffusa su tutta la regione sia al mattino che durante le ore pomeridiani con cieli soleggiati su tutti i settori. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +10/+11°C della notte ed i +22/+23°C del pomeriggio.

Settimana mediamente stabile sul Lazio

Meteo che vedrà un consolidarsi della stabilità sul Lazio e sulla città di Roma nel corso della settimana. Aumento del campo barico sul Mediterraneo che riuscirà a garantire una fase asciutta con ampio soleggiamento probabilmente per gran parte della settimana. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi, che da metà settimana sulla Capitale potranno tornare a sfiorare i +25°C.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile ma con clima fresco. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!