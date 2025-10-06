Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Lunedì 6 Ottobre
Scarica la nostra app
Home > Notizie Meteo
Segnala

Meteo Roma – Settimana stabile e soleggiata, clima fresco ma con massime in rialzo nei prossimi giorni

di Cristiano Caparbi

Meteo Roma - Dopo il transito della saccatura di ieri che ha portato anche delle piogge, le fredde correnti di tramontana stanno portando ampie schiarite e clima piuttosto fresco, ma cn graduale rialzo termico nei prossimi giorni, almeno nei valori massimi

Meteo Roma – Settimana stabile e soleggiata, clima fresco ma con massime in rialzo nei prossimi giorni
Previsioni meteo Roma, immagine di Tommaso Mazzullo

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana da parte del Centro Meteo Italiano! La saccatura depressionaria, colpevole dell’instabilità della giornata di ieri, si sposta verso i Balcani lasciando spazio alle fredde correnti di tramontana che stanno portando ampie schiarite e nel corso dei prossimi giorni atteso un graduale aumento del campo barico sul mediterraneo con condizioni meteo che si manterranno stabili. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, lunedì 6 ottobre

Giornata di lunedì 6 ottobre all’insegna di una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio situazione meteorologica invariata con ampie schiarite su Roma. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in calo nei valori minimi su Roma e comprese tra i +10/+11°C della notte ed i +20/+21°C del  pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani non vedrà particolari variazioni sotto il profilo meteo su Roma e sula Lazio. Attesa stabilità diffusa su tutta la regione sia al mattino che durante le ore pomeridiani con cieli soleggiati su tutti i settori. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni. Di seguito la tendenza meteo per la settimana.  Temperature in lieve rialzo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +10/+11°C della notte ed i +22/+23°C del  pomeriggio.

Settimana mediamente stabile sul Lazio

Meteo che vedrà un consolidarsi della stabilità sul Lazio e sulla città di Roma nel corso della settimana. Aumento del campo barico sul Mediterraneo che riuscirà a garantire una fase asciutta con ampio soleggiamento probabilmente per gran parte della settimana. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi, che da metà settimana sulla Capitale potranno tornare a sfiorare i +25°C.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile ma con clima fresco.  Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!

Seguici su Google News

La nostra newsletter!

Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime
su Meteo e Scienza via mail!

ISCRIVITI ORA!

Cristiano Caparbi

Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.

SEGUICI SU:

Ultima Ora

Ultima Ora Terremoto