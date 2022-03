METEO ROMA – Tempo stabile e clima PRIMAVERILE fino a domani, instabilità con lieve calo termico nel WEEKEND

Situazione meteo in Italia

Buon giorno e buon mercoledì cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un promontorio di alta pressione che dal Nord africa si estende sul Mediterraneo, mentre una circolazione depressionaria con aria fredda in quota si trova tra Penisola Iberica, Marocco e Algeria, richiamando aria mite e umida verso il Mediterraneo e con sabbia in quota specie sui settori occidentali del bacino mediterraneo. Condizioni meteo quindi per lo più stabili, ma con nuvolosità al Nord e sulla Sardegna e velature in transito sul resto d’Italia. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Previsioni meteo Roma oggi

Meteo Roma – La giornata odierna su Roma e sul Lazio sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi per infiltrazioni umide in quota. Possibili nebbie e foschie nelle vallate del Lazio centro-settentrionale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli poco nuvolosi su tutta la regione per il transito di nuvolosità alta. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli velati. Le temperature sono previste stabili nei valori minimi e in lieve aumento in quelli massimi e su Roma saranno comprese tra 6°C e 18°C.

Previsioni meteo Roma domani

Meteo Roma domani – Anche la giornata di domani su Roma e sul Lazio sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili con assenza di precipitazioni. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio ancora molta nuvolosità in transito su tutti i settori con tempo asciutto. Tra la serata e la nottata la nuvolosità è prevista in aumento fino a rendere i cieli molto nuvolosi, ma ancora non sono previste precipitazioni di rilievo associate, se non qualche fenomeno isolato. Temperature in ulteriore aumento e su Roma saranno comprese tra 7°C e 19°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la settimana.