METEO ROMA – Tempo STABILE e TEMPERATURE MITI, rapido PEGGIORAMENTO in arrivo sulla Capitale, ecco quando

Ancora stabile su tutto il Paese, anche sulla Capitale

Nella giornata odierna le condizioni meteo risultano ancora generalmente stabili grazie agli effetti di un ormai radicato Anticiclone di origine afro-azzorriana all’interno del Mediterraneo centro-occidentale, come spesso è avvenuto nel corso di quest’inverno totalmente assente fin qui. Qualche addensamento in più rispetto alla giornata di ieri si apprezza comunque sull’alto e sul basso versante tirrenico, ma nulla che fin ora abbia portato fenomeni di rilievo e non è previsto farlo neanche per il resto della corrente serata. Stabile e asciutto anche sulla Capitale, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata odierna è risultata stabile sulla città di Roma, con cieli che nella mattinata si sono presentati soleggiati, mentre al pomeriggio qualche stratificazione alta ha transitato sui cieli capitolini in un contesto di tempo comunque asciutto. Tali condizioni persisteranno e riguarderanno la Capitale anche per il resto della serata corrente, con temperature sopra la media del periodo: gli estremi termici giornalieri misurano infatti +8/+9°C di minima a cui sono seguite massime intorno ai +17/+19°C dipendentemente dai quartieri di riferimento.

Domani possibile rapido peggioramento in serata

Per quanto riguarda la giornata di domani giovedì 13 febbraio, vigilia di San Valentino, dopo una mattinata comunque all’insegna della variabilità, in un contesto di tempo stabile, a partire dalla serata è possibile che un peggioramento coinvolga la città di Roma, con fenomeni che risulteranno generalmente di debole o al più moderata intensità, con cumulati scarsi o totalmente assenti. Temperature previste in lieve calo nelle minime, mentre le massime si stabilizzeranno attorno ai valori odierni con fisiologiche oscillazioni.