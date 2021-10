METEO ROMA – Tempo stabile, qualche PIOGGIA sul LAZIO nel WEEKEND, poi arriva l’AUTUNNO. Le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! I giorni appena trascorsi sono stati caratterizzati da instabilità pomeridiana a causa di infiltrazioni di aria fresca in quota ed hanno portato acquazzoni e temporali soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud. Nella giornata odierna le condizioni meteo tornano a migliorare anche se delle piogge continueranno ad interessare il meridione specie la Sicilia. Sulle regioni centro-settentrionali avremo infatti tempo asciutto con cieli soleggiati. Ma andiamo a vedere in maggiore dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo Roma oggi – Giornata piuttosto stabile quella odierna su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi specie sull’Alto Lazio per la presenza di nubi basse. Nel corso delle ore pomeridiane nuvolosità in aumento soprattutto nelle zone interne per sviluppo di nubi convettive con locali acquazzoni associati specie sui settori a ridosso dei rilievi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra i 19°C e i 29°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo domani – Nella giornata di domani le condizioni meteo su Roma e sul Lazio risulteranno perturbate per il parziale interessamento dell’Italia da parte della vasta circolazione depressionaria presente sul Nord Atlantico con il transito di un cavetto d’onda. Nella mattinata avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto salvo locali piogge sulle zone costiere, mentre la maggior parte delle precipitazioni rimarrà in mare. Nel corso delle ore pomeridiane invece le precipitazioni interesseranno anche la regione con piogge da isolate a sparse. In serata ancora cieli irregolarmente nuvolosi con residue piogge specie lungo la fascia costiera. Le temperature tenderanno a diminuire e su Roma saranno comprese tra i 17°C e i 27°C. Vediamo ora la tendenza meteo per i giorni successivi.

