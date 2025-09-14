Meteo Roma – Tempo stabile sulla capitale con qualche nube di passaggio, le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione presente sul Mediterraneo centro-meridionale garantisce stabilità su gran parte d’Italia con temperature gradevoli di giorno. Bel tempo che insisterà anche nel corso della prossima settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi, domenica 14 settembre
Giornata di domenica 14 settembre che vedrà condizioni meteo stabili sul Lazio. Attesa una mattinata con tempo asciutto su tutta la regione, seppur con velature di passaggio. Nel corso del pomeriggio insisterà la stabilità su tutto il Lazio, ma con innocue nubi di passaggio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in calo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +18/+20°C della notte ed i +27/+28°C del pomeriggio.
Meteo Roma domani
Giornata di lunedì 15 settembre all’insegna di una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su Roma ed il resto del Lazio. Nel corso del pomeriggio insisterà la stabilità su tutto il Lazio con ampi spazi soleggiati. Stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +19/+21°C della notte ed i +28/+29°C del pomeriggio.
Prossima settimana nel complesso stabile
Prossima settimana che potrebbe essere caratterizzata ancora da condizioni meteo stabili sul Lazio. Alta pressione che rimarrà ben salda sul Mediterraneo centro-occidentale garantirà tempo asciutto su Roma con ampio soleggiamento, salvo il possibile transito occasionale di innocui addensamenti. Temperature gradevoli di giorno con valori al di sopra dei valori medi del periodo.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.