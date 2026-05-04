Meteo Roma – Tempo verso un peggioramento con piogge dalla serata e maltempo anche per i prossimi giorni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo che vede l’alta pressione in cedimento e correnti umide in avvicinamento da ovest, portando un graduale peggioramento delle condizioni meteo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Avvio di settimana caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio, seppur con qualche velatura in transito anche sulla città di Roma. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio con stabilità sulla capitale, ma con nubi in ulteriore aumento. Peggioramento atteso nel corso delle ore serali con possibili pioviggini in arrivo sul Lazio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +10/+12°C di minima ed i +22/+23°C di massima.

Meteo Roma domani

La giornata di domani sarà all’insegna del maltempo sul Lazio. Sia al mattino che pomeriggio avremo infatti cieli nuvolosi su tutta la regione con associate piogge ed acquazzoni sparsi, più intensi sul Lazio settentrionale. Tra la serata e la notte persiste il maltempo con precipitazioni sparse e possibili fenomeni intensi sulle coste dell’Alto Lazio. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in calo nei valori massimi ed in rialzo in quelli minimi e comprese su Roma tra i +14/+16°C di minima ed i +18/+19°C di massima.

Correnti umide e instabili per gran parte della settimana

Il cambio di circolazione in atto sul Mediterraneo porterà la Penisola Italiana sotto un flusso di correnti umide per gran parte della settimana, specie al Centro-Nord. Anche nei prossimi giorni sul Lazio avremo dunque molta nuvolosità in transito con piogge sparse alternate a pause più asciutte, ma con temperature in lieve rialzo, specie nel weekend con la rimonta dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centro-orientale.

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