Meteo Napoli – Nuvolosità in aumento in città, con qualche rovescio in arrivo: ecco le previsioni

Peggioramento alle porte dell’Italia

Nonostante il Weekend sia stato praticamente interamente contrassegnato dalla presenza di un invadente campo di Alta pressione di origine afroazzorriana sul Mediterraneo centrale, in queste ore un lieve peggioramento sta riguardando i settori più ad ovest del Paese, con qualche rovescio isolato in transito sulla Sardegna occidentali e sulle Alpi occidentali. Le condizioni meteo restano invece più stabili e asciutte altrove, Napoli compresa come vedremo, con temperature che, in questo contesto, quando non stazionarie, appaiono in ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Napoli oggi

Cieli pressoché sereni si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna a Napoli, dove le condizioni meteo risultano pertanto visibilmente stabili e asciutte e tali resteranno anche in serata, coerentemente con quanto avverrà sulla stragrande maggioranza del Paese. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese in città tra i +14°C di minima e i +22°C di massima circa.

Nubi in aumento per domani

La giornata di domani lunedì 4 maggio sarà contrassegnata da un aumento netto della nuvolosità a Napoli, specialmente a partire dal mattino, con cieli prevalentemente nuvolosi e che rimarranno tali almeno fino a sera, in linea con un peggioramento atteso anche e soprattutto altrove. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, risultando al più in lieve aumento in quelli minimi.

Qualche possibile rovescio in arrivo per martedì

Un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo potrà interessare Napoli nella giornata di martedì 5 maggio, quando l’affondo di un cavo perturbato di natura atlantica sul Mediterraneo centrale potrà portare qualche possibile rovescio anche sul capoluogo campano, in particolare nel pomeriggio. Tempo che si manterrà relativamente più stabile e asciutto nel resto della giornata, con temperature che, anche in questo caso, non subiranno variazioni rilevanti, risultando al più in ulteriore e lieve aumento in quelli minimi.

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