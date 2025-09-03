Meteo Roma – Torna il bel tempo con cieli soleggiati e nei prossimi giorni anche clima estivo con massime oltre i +30°C

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo il transito della saccatura atlantica che ha portato maltempo nella giornata di ieri ed oramai in movimento verso i Balcani, sul Mediterraneo è in rimonta un campo di alta pressione che porta un miglioramento delle condizioni meteo e nei prossimi giorni anche un graduale rialzo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo infatti tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione. Al pomeriggio possibili locali piovaschi in Appennino, ancora soleggiato sul resto della regione. Tra la serata e la notte tempo nuovamente stabile su tutti i settori con ampie schiarite. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve aumento nei valori massimi su Roma e comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +27/+28°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di giovedì 4 settembre con stabilità in rinforzo sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti stabilità diffusa con cieli pienamente soleggiati su tutta la regione. In serata e nella notte non si attendo variazioni con prevalenza di cieli sereni. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature in stabili o in lieve rialzo su Roma e comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +28/+29°C del pomeriggio.

Torna l’estate nei prossimi giorni

Alta pressione che nel corso dei prossimi giorni tenderà a rinforzarsi sul Mediterraneo, portando su Roma e sul Lazio giornate stabili e soleggiati e con temperature in graduale rialzo. Temperature che dal weekend sulla Capitale torneranno a raggiungere o anche leggermente superare i +30°C, con clima dunque nuovamente estivo ma senza eccessi di caldo.

Meteo Roma

Meteo su Roma stabile con cieli soleggiati e temperature in aumento nei prossimi giorni.