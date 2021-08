METEO ROMA – Torna il BEL TEMPO con clima più FRESCO, poi torna il CALDO nel WEEKEND. Le PREVISIONI

Condizioni meteo sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo italiano di Roma! Il passaggio di una saccatura depressionaria colma di aria più fresca ha portato un peggioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana, con acquazzoni e temporali ed anche locali grandinate. Nella giornata odierna assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con la saccatura che si sposta sulla Penisola Balcanica, ma non mancheranno delle piogge soprattutto in mattinata. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo per oggi e per la settimana su Roma!

Meteo Roma oggi

Meteo oggi – Dopo il peggioramento meteo della serata di ieri con qualche pioggia e qualche acquazzone, nella giornata odierna le condizioni meteo tornano a migliorare. Durante la mattinata avremo tempo stabile e asciutto su tutto il Lazio con nuvolosità variabile, salvo qualche pioggia residua di breve durata nelle zone interne. Al pomeriggio ancora molte nubi in transito ma sempre con tempo asciutto su tutta la regione. In serata arriveranno anche delle ampie schiarite che porteranno i cieli ad essere sereni o poco nuvolosi. L’ingresso di aria più fresca porterà ad un importante attenuazione del caldo, con le temperature sulla città di Roma comprese tra i 21°C e i 29°C. I venti soffieranno dai quadranti occidentali con intensità debole-moderata. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo di Roma per domani

Meteo domani – Nella giornata di domani, con l’anticiclone africano in rimonta sul Mar Mediterraneo, le condizioni meteo su Roma e sul Lazio tenderanno a migliorare ulteriormente. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione, con prevalenza di cieli sereni e qualche nube bassa lungo la fascia costiera. Durante le ore pomeridiane avremo cieli sereni su gran parte della regione e locali addensamenti nelle zone interne ma senza fenomeni associati. Migliora ulteriormente in serata con cieli sereni su tutta la regione. Temperature con caldo non ancora eccessivo, che su Roma saranno comprese tra i 20°C e i 32°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la fine della settimana.

CONTINUA A LEGGERE