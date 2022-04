METEO ROMA – Torna il BEL TEMPO sulla capitale, al via la settimana di Pasqua con l’alta pressione

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica a tutti i lettori della Capitale! La saccatura nord atlantica si allontana rapidamente dall’Italia, favorendo un deciso miglioramento del tempo sulle regioni centro-settentrionali, ma con ingresso di fredde correnti settentrionali. Nel corso dei prossimi giorni le condizioni meteo risulteranno decisamente primaverili sull’Italia, con tanto sole e deciso rialzo termico, per il sopraggiungere di un promontorio anticiclonico. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma: oggi torna il sole sulla capitale, ma con forti venti settentrionali

Meteo Roma – Fronte instabile in allontanamento verso i Balcani ha favorito un deciso miglioramento del tempo sul Lazio. La giornata odierna sarà infatti stabile su tutta la regione con tanto sole fin dal mattino, salvo residui addensamenti sui settori appenninici. Bel tempo anche su Roma con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti tesi da Nord-Nordest con raffiche su Roma attorno ai 40-50 km/h, ma con punte di 60 km/h sul nord della provincia. Temperature su Roma in calo e comprese tra un valore minimo di +6°C ed uno massimo di +17°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Settimana di Pasqua al via con l’anticiclone

La discesa sul vicino Atlantico di una profonda depressione oceanica sta richiamando un promontorio anticiclonico sulla Penisola Iberica, in trasferimento al Mediterraneo centrale nel corso dei prossimi giorni. La settimana di Pasqua sarà quindi contraddistinta sul Lazio da condizioni meteo decisamente stabili e dal sapore primaverile. Un possibile guasto del tempo potrebbe avvenire nella seconda parte della settimana, ma da confermare.