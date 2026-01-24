Meteo Roma – Torna il maltempo sulla capitale con piogge e temporali; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dall’ingresso di una serie di impulsi perturbati nord atlantici, responsabili del ritorno del maltempo ed un nuovo progressivo calo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di sabato 24 gennaio all’insegna di una prima parte del mattino con deboli precipitazioni su tutto il Lazio e sulla città di Roma, ma con tendenza a schiarite a partire dai settori costieri. Situazione meteorologica mediamente asciutta nel corso del pomeriggio sulla capitale, poi dalla sera tornano piogge ed occasionali temporali. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +9/+10°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Meteo Roma domenica 25 gennaio

Giornata di domenica al via con una mattinata instabile su tutto il Lazio con possibili piogge anche su Roma. Neve in Appennino mediamente attorno ai 1000 metri. Cieli attesi irregolarmente nuvolosi durante le ore pomeridiane e serali con possibili fenomeni irregolari. Ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali. Temperature in calo su Roma e comprese tra i +8/+9°C di minima ed i +12/+13°C di massima.

Prossima settimana nuovi impulsi perturbati

Meteo che si manterrà incerto. Flusso umido oceanico piloterà molte nubi sul Lazio anche nel corso della prossima settimana. Giornata di lunedì che farà registrare un momentaneo miglioramento, seppur con molte nubi di passaggio. Nuovo intenso peggioramento tra martedì e mercoledì con fenomeni abbondanti e neve in Appennino.

Meteo su Roma incerto con rischio piogge e temporali nei prossimi giorni, anche se non mancheranno pause asciutte.