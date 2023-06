Meteo Roma – Alta pressione in nuovo rinforzo con sole prevalente sulla capitale; le previsioni

Situazione meteo in atto sull’Italia

Situazione sinottica sull’Italia caratterizzata da un nuovo aumento della pressione, in seguito all’allontanamento verso levante della goccia fredda che nella giornata di sabato ha portato acquazzoni e temporali su parte del Paese. Prossimi giorni piuttosto stabili sulle regioni centrali, salvo qualche insidia in Appennino. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma domenica 25 giugno

Tempo in miglioramento per la giornata di domenica con maggiore stabilità sul Lazio. Al mattino attesi cieli sereni su tutto il Lazio. Il nuovo aumento di pressione favorirà condizioni meteo stabili anche nel corso del pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi su Roma, mentre addensamenti prenderanno forma sui settori interni più a ridosso dell’Appennino con occasionali locali quanto brevi acquazzoni. Cieli stellati nottetempo. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature in diminuzione nei valori minimi, comprese su Roma tra i +20/+21°C ed i +31°C/32°C. Ventilazione a prevalente regime di brezza, salvo rinforzi da nord al mattino.

Previsioni meteo Roma per lunedì 26 giugno

Meteo Roma – Avvio di settimana caratterizzato dalla presenza dell’alta pressione con valori livellati attorno ai 1015 hPa. La giornata di lunedì 26 giugno sarà quindi decisamente estiva sulla capitale con sole prevalente sia durante le ore del mattino che nel corso del pomeriggio. Innocui addensamenti a ciclo diurno sono attesi nel corso del pomeriggio a ridosso dell’Appennino, ma in diradamento serale. Di seguito la tendenza meteo a medio termine. Le temperature estive, ma senza eccessi, e comprese su Roma tra +20/+21°C e +31/+32°C.

Tendenza meteo per il medio termine

L’alta pressione riuscirà a proteggere il Lazio anche nel corso della prossima settimana, seppur con qualche insidia. I prossimi giorni le condizioni meteo si manterranno mediamente stabili con tanto sole sulla città di Roma. Atteso un nuovo incremento delle temperature, ma senza eccessi. Giugno termina quindi stabile e decisamente estivo anche dal punto di vista termico sulla capitale, mentre da metà settimana acquazzoni e temporali a ciclo diurno potrebbero tornare a ridosso dell’Appennino.

