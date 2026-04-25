Meteo domani 26 aprile: prosegue la fase di tempo stabile con l’alta pressione, solo isolati temporali

Situazione sinottica europea Vasto anticiclone che si estende tra Atlantico ed Europa centro-occidentale con massimi di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Questo raggiunge anche il Mediterraneo centrale portando tempo per lo più stabile in Italia. Aria fredda che si muove invece dalla Scandinavia verso i settori orientali del continente con un profondo minimo di pressione al suolo intorno a 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 26 aprile

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, locali addensamenti solo su Alpi occidentali e Liguria. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni o temporali su Alpi occidentali e Appennino settentrionale, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni e qualche velatura in transito. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 26 aprile

Al Centro: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati ovunque. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 26 aprile

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile con cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

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