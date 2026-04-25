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Meteo domani 26 aprile: prosegue la fase di tempo stabile con l’alta pressione, solo isolati temporali

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 26 aprile 2026: condizioni di tempo stabile con l'alta pressione a protezione del Mediterraneo, solo qualche temporale sui rilievi del Nord

Meteo domani 26 aprile: prosegue la fase di tempo stabile con l’alta pressione, solo isolati temporali
Previsioni meteo in Italia per domani 26 aprile 2026

Situazione sinottica europea

Vasto anticiclone che si estende tra Atlantico ed Europa centro-occidentale con massimi di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Questo raggiunge anche il Mediterraneo centrale portando tempo per lo più stabile in Italia. Aria fredda che si muove invece dalla Scandinavia verso i settori orientali del continente con un profondo minimo di pressione al suolo intorno a 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 26 aprile

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, locali addensamenti solo su Alpi occidentali e Liguria. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni o temporali su Alpi occidentali e Appennino settentrionale, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni e qualche velatura in transito. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 26 aprile

Al Centro: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati ovunque. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 26 aprile

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile con cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

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Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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