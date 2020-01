METEO ROMA – Torna la TRAMONTANA sulla Capitale con CALO TERMICO annesso, ma asciutto, ecco le previsioni

Anticiclone delle Azzorre protagonista dello scenario europeo dell’ultima settimana

La prima settimana di questo 2020 sta trascorrendo prevalentemente sotto le più miti correnti anticicloniche di matrice azzorriana che interessano non solamente la nostra Penisola, ma l’intero settore europeo centro-occidentale, con condizioni meteo di generale e prevalente stabilità in Italia, condito da cieli soleggiati o al più poco nuvolosi e temperature che nonostante ciò si aggirano attorno alla media del periodo se non leggermente al di sopra. Tuttavia, l’evoluzione sinottica è destinata ad evolversi verso un peggioramento. Roma si trova a commentare comunque una situazione di evidente stabilità in giornata, come vedremo.

Primi cedimenti anticiclonici, con maltempo sul versante tirrenico meridionale in serata

I primi cedimenti anticiclonici faranno la propria comparsa a partire dalla serata odierna, quando dei flussi umidi provenienti dai quadranti nordoccidentali si inseriranno in maniera decisa sul Mediterraneo centrale, apportando condizioni di maltempo sul versante tirrenico meridionale, grazie al coinvolgimento dalle piogge di Calabria meridionale e le aree poste nei pressi dello stretto di Messina. I fenomeni saranno comunque generalmente deboli, così come gli accumuli che ne scaturiranno.

Previsioni meteo Roma oggi

Ennesima giornata all’insegna della stabilità a Roma, con i cieli variabili da poco a parzialmente nuvolosi grazie ad un flusso umido attivo all’interno del Mediterraneo a cui abbiamo fatto riferimento nel precedente paragrafo. Tuttavia sulla Capitale il tempo rimarrà asciutto, con schiarite progressive nel corso delle ore serali. Gli estremi termici giornalieri si aggireranno attorno alla media del periodo o leggermente al di sopra, con minime intorno ai +5°C e massime che arriveranno a toccare i +13/+14°C.