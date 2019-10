METEO ROMA – Tornano ad affluire correnti AFRICANE, parentesi stabile in arrivo per la Capitale, ma quanto durerà?

Migliora al centro-nord

Dopo il maltempo che ha coinvolto i settori italiani centro-settentrionali nella giornata di ieri, ecco che oggi si è riscontrato un nuovo veloce miglioramento delle condizioni meteo in queste zone, con schiarite in un contesto comunque di cieli poco o parzialmente nuvolosi. Questo grazie al rapido allontanamento della goccia fredda verso meridione. Tempo asciutto con qualche annuvolamento irregolare anche massiccio si riscontra anche nella città di Roma, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo al sud

Come già accennato nel corso del precedente paragrafo, con lo spostamento della goccia fredda verso sud, anche il maltempo viene trascinato nella stessa direzione. Forti rovesci e temporali stanno difatti interessando quest’oggi molte aree siciliane, dove si registra tra l’altro un disperso. Le temperature qui si presentano autunnali e generalmente inferiori ai +21/+22°C. Rimane invece stabile sui settori adriatici.

Previsioni meteo Roma oggi

Per quanto riguarda la città di Roma nello specifico quest’oggi, così come abbiamo anticipato nel finale del primo paragrafo, il tempo è migliorato dopo le residue piogge della nottata che hanno scaricato al suolo accumuli irrisori intorno al millimetro o anche al di sotto. Le temperature nella giornata odierna sono risultate più o meno stabili intorno ai +25/+26°C di massima a cui sono precedute minime di circa +15/+16°C dipendentemente dalle zone.