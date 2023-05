Meteo Roma – Tornano i temporali pomeridiani localmente anche intensi e con temperature contenute

Situazione meteo Italia

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Geopotenziale di nuovo in diminuzione sul Mediterraneo permetterà una maggiore infiltrazione di aria fresca in quota. Questo porterà una nuova accentuazione dell’instabilità pomeridiana sull’Italia, con acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Appennini e in sconfinamento verso coste e pianure. Temporali che potranno risultare anche di forte intensità. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma per oggi lunedì 29 maggio

Meteo Roma oggi – Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. A partire dalla tarda mattinata e nel corso delle ore pomeridiane acquazzoni e temporali si andranno a formare nelle zone interne, specie a ridosso dell’Appennino, per muoversi verso pianure e coste. Pomeriggio quindi con acquazzoni e temporali sparsi su tutto il Lazio, Roma compresa, anche di forte intensità su Reatino e Ciociaria, con locali fenomeni anche a carattere di nubifragio. Migliora in serata con piogge in esaurimento che lasceranno spazio ad ampie schiarite, salvo residui fenomeni sui rilievi appenninici. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature senza particolari variazioni e comprese su Roma tra i valori minimi di +17/+18°C ed i +26/+28°C del pomeriggio.

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo Roma domani – Al mattino avremo tempo stabile sul Lazio con cieli per lo più soleggiati, salvo possibili disturbi da nuvolosità bassa sui settori costieri. A partire dalla tarda mattinata e nel corso delle pomeridiane l’instabilità termo-convettiva porterà alla formazione di acquazzoni e temporali che andranno ad interessare gran parte della regione, con fenomeni anche intensi nelle zone più interne. Più asciutto invece lungo la fascia costiera. Rovesci e temporali potranno quindi interessare anche la Capitale, soprattutto sui settori orientali e settentrionali. Generale miglioramento serale. Temperature stabili o in lieve calo, comprese su Roma tra 17°C e 26°C. Settimana caratterizzata da instabilità diffusa, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Settimana con instabilità pomeridiana e rischio temporali anche su Roma

Il nuovo calo di geopotenziale ed una circolazione orientale, determinerà un finale di maggio decisamente instabile sul Lazio. Tempo instabile anche per le giornate di mercoledì e giovedì, quando nuovi temporali potranno raggiungere Roma tra il pomeriggio e le prime ore serali, specie settori centro-orientali. Poche variazioni attese anche per il Ponte del 2 Giugno. Rimanete aggiornati!

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

