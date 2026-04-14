Meteo Roma – Maltempo e instabilità anche oggi, poi a seguire graduale miglioramento sul Lazio

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica vede una circolazione depressionaria attiva sul Mediterraneo centrale, responsabile di condizioni di tempo instabile su buona parte dell’Italia, in particolare al Centro-Sud. Correnti umide e instabili continuano ad alimentare nuvolosità e precipitazioni, mentre un graduale miglioramento è atteso solo nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata caratterizzata da tempo instabile sul Lazio, con cieli molto nuvolosi o coperti fin dal mattino. Attese piogge sparse e locali rovesci, più probabili sui settori interni e nelle ore centrali della giornata, ma possibili anche sulla città di Roma.

Nel corso del pomeriggio fenomeni a tratti più diffusi, mentre in serata si assisterà a una graduale attenuazione delle precipitazioni con schiarite.

Temperature senza grandi variazioni, comprese su Roma tra circa +13/+15°C di minima e +18/+20°C di massima, con ventilazione debole o moderata. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà ancora condizioni di variabilità, con alternanza tra nubi e schiarite. Possibili isolati rovesci pomeridiani, soprattutto nelle aree interne del Lazio, mentre sulla Capitale il tempo sarà più spesso asciutto.

In serata ulteriore miglioramento con cieli poco nuvolosi.

Temperature in lieve aumento nei valori massimi, comprese tra circa +14/+16°C di minima e +20/+22°C di massima.

Tempo a tratti instabile fino a giovedì, poi migliora

La circolazione instabile tenderà a persistere anche tra mercoledì e giovedì, con fenomeni soprattutto nelle ore pomeridiane, ma in un contesto via via meno perturbato.

A partire da venerdì è atteso un rinforzo dell’alta pressione, con condizioni più stabili e un progressivo aumento delle temperature su Roma e sul Lazio, riportando un clima più tipicamente primaverile.

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