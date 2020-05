METEO ROMA: Tornano le piogge sulla Capitale d’Italia, maltempo previsto nel corso del weekend

Meteo: Tornano i temporali in Italia

Temporali primaverili in arrivo in Italia e temperature in ulteriore calo con valori ben al di sotto della media. Il prossimo weekend nonchè ultimo weekend di Maggio risulterà piuttosto instabile o perturbato in tutto il Paese. Piogge o temporali in arrivo anche a Roma, l’Anticiclone delle Azzorre dominante sull’Europa tenderà man mano ad allontanarsi dall’Italia ponendo i suoi massimi di pressione sulla Scandinavia. Troppo lontano per noi e per garantire condizioni meteo stabili da nord a sud sull’Italia. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Italia

Tra la giornata di oggi e quella di Domenica l’argomento meteo principale sull’Italia saranno i temporali e il maltempo. L’ultimo weekend di Maggio vedrà pertanto condizioni meteo tipicamente primaverili con piogge o temporali. Temperature inferiori la media di riferimento con le correnti prevalenti più fresche dai quadranti settentrionali e orientali. Anche i primi giorni di Giugno potranno essere condizionati dalle correnti fredde in quota in grado di generare locale instabilità sulle regioni interne.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Tempo inizialmente asciutto al mattino al nord Italia, maggiore variabilità perturbata al pomeriggio con acquazzoni sparsi sui rilievi alpini in parziale estensione alle pianure del Veneto in serata. Prime ore del mattino con piogge sparse sui settori costieri adriatici del centro Italia, nelle ore pomeridiane e serali maggiore instabilità su Lazio e Abruzzo con acquazzoni sparsi. Condizioni di maltempo diffuso sulle regioni peninsulari meridionali con piogge al mattino e temporali localmente intensi al pomeriggio e in serata. Instabile nelle ore centrali anche in Sicilia. Temperature in rialzo al Centro-Nord, stazionarie o in calo al Sud