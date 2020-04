METEO ROMA: Tornerà a piovere sulla Capitale d’Italia durante la settimana appena iniziata, ecco i dettagli

Meteo Roma: peggioramento in arrivo

Bel tempo in Italia in questi ultimi giorni con un anticiclone sufficientemente stabile per tenere alla larga le perturbazioni, ma così come anticipato ampiamente nei precedenti editoriali, le correnti instabili provenienti dai quadranti occidentali generati da una profonda depressione sull’oceano atlantico, raggiungeranno l’Italia e con esse ritornerà il maltempo. Sulla città di Roma come del resto in gran parte delle città del nostro Paese, le piogge si faranno rivedere da domani, fin dal mattino. Cieli nuvolosi già da stanotte e piogge diffuse per la giornata di domani. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Situazione meteo in Italia

Nubi in transito in questi minuti sulle regioni settentrionali d’Italia, tuttavia senza precipitazioni per il momento. Più soleggiato sul resto dell’Italia eccetto delle innocue nubi irregolari sulla Sardegna. Una saccatura di bassa pressione si estende dal nord-Atlantico fin sulla penisola iberica, con un anticiclone moderatamente compatto sull’Italia, sarà un gioco da ragazzi far si che sul nostro paese torni il maltempo sotto la spinta delle correnti occidentali di matrice atlantica. Temperature destinate a calare progressivamente da domani fino a raggiungere valori di qualche punto sotto la media nei prossimi giorni.

Maltempo in accentuazione nella giornata di domani

Tempo instabile al nord Italia con molte nubi e piogge diffuse per tutto l’arco della giornata, fenomeni più intensi e a carattere di acquazzone o temporale su Liguria e alto Piemonte. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi al centro Italia sin dalle prime ore del mattino con precipitazioni sparse sui settori tirrenici, in estensione a quelli adriatici nel corso delle ore pomeridiane e serali. Inizio di giornata con variabilità prevalentemente asciutta su tutte le regioni meridionali, tempo più instabile a seguire con piogge sparse quasi ovunque entro la serata. Temperature in calo nei valori massimi, minime stabili o in aumento.