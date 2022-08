METEO ROMA – Tra CALDO intenso e TEMPORALI, possibile MALTEMPO con l’arrivo di settembre. Ecco le PREVISIONI

Meteo Roma, la situazione

Buongiorno e buon inizio settimana a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che mostra un momentaneo aumento della pressione atmosferica, specie sulle regioni centro-meridionali, con conseguente aumento della stabilità. Delle infiltrazioni umide e fresche in quota portano però ancora una accentuata instabilità pomeridiana. Cavetto d’onda in transito invece tra la serata di domani e la mattinata di mercoledì, ma che interesserà soprattutto le regioni del Nord. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma per oggi

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali nelle zone interne a ridosso dei rilievi appenninici. Acquazzoni possibili anche nell’area dei Castelli Romani e sui rilievi dei Monti Ausoni e Aurunci, ma con fenomeni a carattere irregolare. Isolati fenomeni di breve durata possibili anche nel Viterbese. Fenomeni in esaurimento nelle ore serali con ampie schiarite su tutta la regione. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature comprese tra un valore minimo di +20°C ed uno massimo di +32°C.

Previsioni meteo Roma per domani

Al mattino tempo stabile e asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in arrivo da nord-ovest porterà che porterà nubi sparse alternate a schiarite, con possibili piogge isolate. Non si escludono delle piogge isolate anche sulla Capitale. Più asciutti i settori costieri. In serata tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve aumento, comprese su Roma tra 22°C e 34°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per la settimana

Nella giornata di mercoledì, le infiltrazioni umide in quota porteranno ancora dell’instabilità pomeridiana con piogge e temporali specie nelle zone interne. Nella seconda parte della settimana, il cedimento della pressione sul Mediterraneo e la discesa di una depressione dall’Islanda verso l’Europa occidentale favorirà l’arrivo di flussi atlanti verso l’Italia. Piogge e temporali potranno cosi interessare anche il Lazio e la città di Roma, ma risulta ancora presto per scendere nei dettagli. Sul finire del weekend sembra poi in rimonta un promontorio africano. Per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo sul nostro sito internet.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo incerto oggi nel Lazio con rischio acquazzoni e temporali tra il pomeriggio e le prime ore serali, da domani più stabile. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!