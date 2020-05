METEO ROMA: Ultimo WEEKEND di MAGGIO fortemente perturbato con piogge o TEMPORALI, ecco le previsioni nei dettagli

Meteo Italia: ultime ore in compagnia dell’Anticiclone

L’Anticiclone delle Azzorre dominante sull’Europa tenderà man mano ad allontanarsi dall’Italia ponendo i suoi massimi di pressione non più tra il Regno Unito e la Francia, ma sulla Scandinavia. Troppo lontano per noi e per garantire stabilità da nord a sud ed ecco che da domani torneranno i tipici temporali primaverili mentre le correnti si disporranno dai quadranti nord-orientali e le temperature caleranno ulteriormente con valori ben al di sotto della media. Anche a Roma tornerà il maltempo con piogge e acquazzoni previsti nel weekend. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Roma

Cieli sereni in queste ore sulla città di Roma e temperature gradevoli. Ultimi sprazzi di bel tempo nelle prossime ore con il sole che splenderà principalmente sulle regioni centro meridionali, maltempo e calo delle temperature sull’Italia da domani con l’inizio di una lunga fase instabile: si attendono infatti temporali su molte regioni nonché un ulteriore calo delle temperature. In mattinata il maltempo interesserà le regioni centro-settentrionali per poi muoversi tra il pomeriggio e la serata verso il Centro-Sud. La giornata di sabato vedrà un miglioramento al Centro Nord, ancora temporali invece sulle aree centro meridionali.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Giornata all’insegna della spiccata variabilità con brevi schiarite alternate a nubi irregolari in transito e con esse anche delle piogge o acquazzoni un pò su tutte le regioni. Miglioramento in serata. Maltempo in arrivo al centro Italia con piogge o temporali specialmente nelle ore centrali della giornata e su Marche, Umbria Lazio e Abruzzo. Fenomeni in attenuazione solo in serata. Mattinata ancora stabile e soleggiata sulle regioni meridionali, piogge o temporali in arrivo dal pomeriggio sulla Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, stabile altrove. Temperature minime in aumento, massime in calo.