Meteo Roma – Variabilità fino al weekend con piogge in arrivo e temperature sottomedia

Condizioni meteo a Roma e in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Perturbazione atlantica in affondo sul Mediterraneo centrale porta maltempo anche intenso in Italia nella giornata odierna, specie con instabilità pomeridiana Anche le temperature tenderanno a diminuire, portandosi anche leggermente sotto le medie del periodo. Prossimi giorni ancor con correnti instabili. Di seguito vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 11 Maggio: al mattino avremo nuvolosità irregolare sul Lazio con la possibilità di deboli piogge isolate. Al pomeriggio piogge e acquazzoni interesseranno le zone interne, mentre sul resto della regione si avranno anche ampie schiarite, con cieli soleggiati sulla Capitale. In serata nuvolosità e schiarite su tutta la regione con possibili piogge isolate. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature primaverili, comprese su Roma tra 16°C e 22°C.

Meteo Roma domani

Meteo domani – Al mattino di domani avremo precipitazioni sparse sul medio-alto Lazio. Nel corso delle ore pomeridiane avremo ancora instabilità convettiva sui settori pre-appenninici ed appenninici; sereno o poco nuvoloso su Roma e sulla costa. In serata tempo asciutto su tutti i settori, con ancora cieli sereni o poco nuvolosi. Tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature stazionarie o in lieve calo, comprese su Roma tra 15°C e 22°C.

CONTINUA A LEGGERE





Ancora instabilità nei giorni a seguire

Mese di maggio piuttosto dinamico. Nel corso della seconda parte di settimana correnti instabili continueranno ad interessare l’Italia portando qualche pioggia sul Lazio anche nella giornata di venerdì. Nel weekend è poi in arrivo una goccia fredda la quale approfondirà diversi minimi al suolo. Fine settimana dunque perturbato, con nuova fase di intenso maltempo. Rimanete aggiornati!

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma instabile con piogge, acquazzoni e temperature in calo. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!