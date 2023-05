Meteo – Torna il maltempo sull’Italia con piogge e temporali diffusi, fase instabile destinata a durare a lungo

Italia nella morsa del maltempo nella giornata odierna

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una saccatura atlantica in affondo sul Mediterraneo centrale, con l’approfondimento di un minimo al suolo sull’Italia centro-settentrionale. Questo porta un intenso peggioramento meteo sul nostro Paese, con piogge diffuse e temporali sparsi a partire dal Centro-Nord ed in estensione sulle regioni meridionali nella seconda parte di giornata. Parzialmente interessata dal maltempo anche la Sicilia, mentre un miglioramento si avrà sulla Sardegna e al Nord-Ovest, interessate dalle piogge tra la serata di ieri e la notte. Temperature in generale diminuzione, su valori anche leggermente sotto media.

Circolazione depressionaria in isolamento nella seconda parte di settimana

Nel corso dei prossimi giorni una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota si andrà ad isolare tra Europa centro-occidentale e Mediterraneo centro-occidentale. Correnti instabili continueranno cosi ad interessare la Penisola Italiana. Piogge sparse andranno cosi ad interessare le regioni centro-settentrionali, soprattutto nella giornata di venerdì. Le temperature tenderanno a diminuire ulteriormente, portandosi su valori anche di 3-5 gradi sotto le medie del periodo.

Goccia fredda nel weekend porta forte maltempo sull’Italia

Nel corso del weekend la goccia fredda dovrebbe portarsi sul Mediterraneo, approfondendo anche un minimo al suolo sull’Italia. Questo rinnoverà condizioni di maltempo sulla Penisola Italiana con piogge diffuse e temporali sparsi. Oltre al maltempo anche il clima si manterrà piuttosto fresco, con temperature sotto le medie del periodo soprattutto al Centro-Nord. Instabilità che non è destinata a terminare nel fine settimana, come vedremo di seguito.

Anticiclone delle Azzorre in Atlantico e ancora piogge per metà mese

Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che mostrano intorno alla metà del mese di maggio un anticiclone delle Azzorre posizionato sull’Atlantico. L’Europa e il Mediterraneo centro-occidentale potrebbero così restare sede di una vasta struttura depressionaria colma di aria più fredda. Almeno fino a metà mese condizioni meteo che in Italia risulteranno dunque instabili o perturbate con piogge e temporali per molti giorni.

