Meteo Roma – Weekend al via con il maltempo, attese forti piogge e temporali; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Nuova perturbazione verso l’Italia attesa nel corso del weekend, determinerà condizioni di maltempo in particolare sulle regioni centro-meridionali italiane, con forti piogge e rischio nubifragi. Meteo autunnale anche ad inizio della prossima settimana, poi potrebbe giungere una tregua anticiclonica. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma: oggi maltempo sul Lazio, con forti piogge anche sulla capitale

Meteo Roma – Vortice di bassa pressione in risalita dalla Sardegna, raggiungerà le coste del Lazio nel corso del pomeriggio, portando un avvio di weekend all’insegna del maltempo. Al mattino cieli coperti su tutta la regione con deboli piogge anche su Roma; qualche fiocco di neve è atteso sull’Appennino a partire dai 1800 metri. Nel corso del pomeriggio condizioni di maltempo diffuso su tutto il Lazio con piogge anche intense e temporali. Graduale miglioramento dalla sera, seppur non si escludono residue piogge irregolari ed intermittenti. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature senza variazioni e comprese tra i +13°C della notte ed i +16/+17°C del pomeriggio.

Domenica meteo in miglioramento

Il centro di bassa pressione scivolerà verso sudest nel corso della giornata di domenica, favorendo un miglioramento delle condizioni meteo sul Lazio. Giornata al via con nubi sparse e residui fenomeni attesi a ridosso dell’Appennino e settori meridionali del Lazio. Schiarite via via più ampie dal pomeriggio con tempo asciutto su tutta la regione. Giornata di domenica su Roma, quindi, con meteo più stabile, ma con alternanza di nubi a schiarite.

Nuovo maltempo per avvio della prossima settimana

Avvio della prossima settimana stabile e con ampie schiarite nel corso della prima parte della giornata di lunedì 21 novembre. Tra la sera e la notte una nuova perturbazione è attesa sull’Italia, portando una fase di maltempo anche su Roma con ritorno di piogge anche intense. Possibile pausa più stabile per la seconda parte della settimana, per un possibile arrivo dell’alta pressione.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo perturbato su Roma nella giornata odierna con piogge e temporali. Più stabile domenica, poi lunedì sera arriva una nuova intensa perturbazione.