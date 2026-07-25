Meteo Roma – Weekend al via con tempo estivo sulla capitale, poi qualche disturbo per domenica con calo termico

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, ma da ovest avanza un’ansa depressionaria, responsabile di un peggioramento meteo sull’Italia e di un calo termico nella giornata di domenica. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Weekend che inizierà con una giornata di sabato caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio e sulla città di Roma, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche corso del pomeriggio con sole sulla capitale e stabilità anche a ridosso dell’Appennino, salvo innocui addensamenti a sviluppo diurno. Progressivo aumento della nuvolosità nel corso della notte con occasionali acquazzoni sui settori costieri settentrionali. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature estive, ma senza eccessi su Roma con valori compresi tra i +21/+23°C di minima ed i +31/+32°C di massima.

Meteo Roma domani

Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata con cieli irregolarmente nuvolosi su tutto il Lazio e sulla città di Roma con possibili acquazzoni e temporali. Situazione meteorologica che si manterrà incerta anche nel primo pomeriggio specie sul basso Lazio e settori interni con acquazzoni e temporali, più asciutto su Roma. Generale miglioramento serale, quando sulla capitale sono attese ampie schiarite. Stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +21/+23°C della notte ed i +31/+32°C del primo pomeriggio.

Avvio di settimana più stabile con temperature nella norma, poi nuova ondata di caldo

Giornata di lunedì nel complesso estiva sulla capitale con tanto sole al mattino e primo pomeriggio, poi qualche disturbo a ciclo diurno potrà prendere forma sui settori appenninici del Lazio, in rapido dissolvimento serale. Situazione meteo che vedrà il graduale calo delle temperature, ma da martedì è atteso un nuovo aumento con caldo che diverrà intenso ad inizio agosto.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile ad inizio weekend, poi atteso un rapido peggioramento domenica con temperature più gradevoli. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!