METEO ROMA: WEEKEND all’insegna del SOLE e clima GRADEVOLE, ecco una tendenza fino a GIUGNO 2020

Situazione meteo in Italia

Anticiclone delle Azzorre in estensione dalla sua sede di origine verso l’Europa centrale attraverso l’Italia con valori di pressione massimi intorno a 1025 hPa. Quella di oggi sarà una giornata caratterizzata dal bel tempo da nord a sud sul Paese, anche a Roma avremo bel tempo e clima tipicamente primaverile con la circolazione di bassa pressione defilata oramai sul Mediterraneo orientale con valori di pressione al suolo fino a 1010 hPa. La Primavera 2020 procede il suo corso e in Italia si alternano le fasi meteo soleggiate e calde con fasi più instabili e fresche. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Italia

Bel tempo in gran parte dell’Italia durante il prossimo weekend eccetto sulle regioni settentrionali e sul medio versante adriatico con possibili piogge o temporali tra la nottata di Sabato e la prima parte di Domenica. Specialmente sulle regioni tirreniche si faranno sentire gli effetti dell’Anticiclone delle Azzorre in grande espansione sull’Europa e la città di Roma attende una nuova prolungata fase di bel tempo e temperature in aumento fino a +30°C. La fase 2 per l’emergenza da covid-19 procederà pertanto con il sole e il clima quasi estivo.

Meteo Roma, tempo in prevalenza stabile fino a Giugno

Il mese di Maggio terminerà molto probabilmente con l’Anticiclone delle Azzorre dominante in Italia. Sole salvo qualche temporale tipico del periodo specie sulle Alpi, Prealpi, Appennino e settori adiacenti. Sulla città di Roma troveremo il bel tempo pertanto sia nelle prossime ore che nei prossimi giorni mentre le temperature tenderanno ad aumentare seppure senza eccessi di caldo afoso come nella scorsa settimana. Sulla città di Roma la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere tuttavia la soglia dei 30°c durante l’ultima decade del mese di Maggio.