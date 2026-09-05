Meteo Roma – Weekend ancora caldo sulla capitale con sole prevalente sino ad inizio settimana

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla persistenza presenza dell’alta pressione con calde correnti africane in risalita sull’Italia. Atteso ancora tempo estivo sino ad inizio settimana, poi possibile svolta per l’arrivo di correnti atlantiche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di sabato caratterizzata da una mattinata stabile sulla città di Roma con sole prevalente. Situazione meteorologica che si manterrà stabile sulla capitale anche nel pomeriggio con i cieli che tenderanno verso il sereno o poco nuvoloso. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature estive su Roma e comprese tra i +21/+23°C di minima ed i +33/+34°C di massima

Meteo Roma domani

Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata con cieli sereni su tutto il Lazio e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che si manterrà stabile sulla capitale anche nel pomeriggio con cieli attesi sereni o poco nuvolosi. Stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +32/+33°C del primo pomeriggio.

Stabilità e caldo estivo anche ad inizio settimana, poi possibile maltempo

Giornata di lunedì nel complesso estiva sulla capitale con tanto sole al mattino e primo pomeriggio. Alta pressione che rinnoverà stabilità e temperature estive anche nella giornata di martedì, poi da metà settimana potrebbero giungere umide e fresche correnti atlantiche con maltempo e calo termico, da confermare.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con caldo che insisterà sino ad inizio settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!