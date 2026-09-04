Meteo Milano – Weekend estivo con caldo in aumento: sabato possibili punte fino a 36 gradi

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’attuale configurazione sinottica vede un deciso consolidamento dell’alta pressione sul Mediterraneo e sull’Europa centro-occidentale dopo il rapido passaggio instabile dei giorni scorsi. Sull’Italia prevalgono quindi condizioni meteo stabili e asciutte, con cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi e temperature in ulteriore aumento soprattutto tra venerdì e il weekend.

L’afflusso di masse d’aria più calde di origine subtropicale favorirà un nuovo rialzo termico, con valori superiori alle medie stagionali anche sulla Lombardia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con particolare attenzione alla città di Milano.

Meteo Milano oggi, venerdì 4 settembre

La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile sulla Lombardia. Al mattino sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, con ampio soleggiamento anche su Milano.

Nel pomeriggio il tempo resterà prevalentemente asciutto e soleggiato, anche se non si esclude la formazione di qualche nube sui rilievi alpini e prealpini. Eventuali fenomeni resteranno comunque confinati alle aree montuose. In serata e durante la notte continueranno condizioni di stabilità, con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in aumento, con valori sulla città di Milano compresi tra circa +22/+23°C di minima e +33/+35°C di massima.

Meteo Milano domani, sabato 5 settembre

La giornata di sabato vedrà un ulteriore consolidamento dell’alta pressione sulla Lombardia. Sarà una giornata dal carattere pienamente estivo, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi e prevalenza di sole sia al mattino sia nel pomeriggio.

Qualche annuvolamento potrà svilupparsi nel corso delle ore pomeridiane sulle aree alpine, ma senza particolari conseguenze sulla pianura lombarda. Anche la serata trascorrerà stabile su Milano e sul resto della regione.

Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature in ulteriore aumento, con minime intorno ai +22/+24°C e massime che sulla città di Milano potranno raggiungere i +35/+36°C.

Stabilità e caldo fino all’inizio della prossima settimana

L’espansione dell’anticiclone di matrice subtropicale continuerà a garantire condizioni di stabilità prevalente anche nei prossimi giorni sulla Lombardia. Il weekend sarà quindi caratterizzato da sole, cieli poco nuvolosi e temperature decisamente elevate per il periodo.

Il picco del caldo è atteso proprio tra sabato e domenica, quando su Milano si potranno raggiungere valori prossimi ai +35/+36°C, mentre nelle aree interne della pianura lombarda non sono esclusi valori leggermente superiori.

Anche l’inizio della prossima settimana dovrebbe mantenere caratteristiche ancora estive, con temperature sopra la media e condizioni generalmente asciutte. Tuttavia, i modelli previsionali iniziano a mostrare un possibile cambiamento nella seconda parte della settimana, quando un calo della pressione sull’Europa occidentale potrebbe favorire l’ingresso di correnti più fresche e instabili.

In questo scenario aumenterebbe la possibilità di un peggioramento con temporali, soprattutto sulle regioni settentrionali, accompagnato da un progressivo calo delle temperature. La tempistica e l’intensità del cambiamento restano comunque da confermare con i prossimi aggiornamenti.

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