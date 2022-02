METEO ROMA – Weekend con molte NUBI sul Lazio, ma con basso rischio di piogge; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori della capitale! Weekend al via stabile su gran parte del centro-sud ed Isole, grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico, mentre il nord Italia è lambito da un debole sistema nuvoloso. Infiltrazioni umide nei bassi strati, tuttavia, determinano addensamenti nuvolosi sui settori occidentali del Paese, poi un rapido fronte freddo attraverserà ad inizio settimana tutto il Paese. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma: Weekend con molte nubi, ma basso rischio di fenomeni

Meteo Roma – Nonostante il Lazio sia protetto da un campo anticiclonico, infiltrazioni umide nei bassi strati determineranno un weekend piuttosto grigio, specie sui settori occidentali della regione. Molte nubi in questo avvio di giornata sono presenti sulle coste e provincia di Roma con cieli mediamente nuvolosi; qualche schiarita in più è attesa sui settori appenninici ed interni. Durante le ore pomeridiane e serali non sono attese significative variazioni. Nuvoloso anche domani su Roma, ma con basso se non nulla rischio pioggia. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Fronte freddo con qualche pioggia per l’avvio della settimana

Un fronte freddo riuscirà a raggiungere l’Italia nel corso della giornata di lunedì, portando un ulteriore aumento della nuvolosità anche sul Lazio. La settimana inizierà con cieli nuvolosi su tutta la regione, con associate deboli piogge o pioviggini intermittenti inizialmente sui settori interni. Il passaggio del fronte instabile sarà piuttosto rapido e relegato alle ore tardo pomeridiane, quando acquazzoni sparsi transiteranno su tutta la regione. Neve sull’Appennino. Meteo in nuovo miglioramento da martedì su Roma, seppur con tesi venti di tramontana.