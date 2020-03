METEO ROMA – WEEKEND con una momentanea tregua dal MALTEMPO, quale tendenza a seguire?

Meteo: parziale miglioramento in Italia

Il flusso polare più ondulato rispetto al mese precedente è in grado di pilotare diverse perturbazioni sul Mediterraneo centrale e in Italia. Un nuovo passaggio perturbato interessa infatti l’Italia in queste ore con altre piogge e nevicate in montagna. Sulla città di Roma sono tornate le piogge in nottata ma in queste ore assistiamo ad un miglioramento meteo con cieli irregolarmente nuvolosi e qualche schiarita. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Roma

Il mese di Marzo potrebbe procedere con alta dinamicità in Italia, piogge e acquazzoni in serie alternati a brevi schiarite, il tutto in un contesto climatico fresco e tipico del periodo in corso. Cieli irregolarmente nuvolosi sulla città di Roma in questi minuti e tempo in lento miglioramento con piogge scarse o assenti nel corso del prossimo weekend. Il tutto in un contesto climatico ancora piuttosto fresco con le temperature scese sotto la media di 2-3°c.

Previsioni meteo per la giornata di Sabato 7 Marzo

Residua instabilità al nord Italia sull’Emilia-Romagna con neve in Appennino oltre gli 800-1000 metri e piogge sui settori costieri, bel tempo altrove con nubi a tratti più compatte al primo mattino solo al Nord Est. In serata cieli sereni ovunque. Molte nubi sulle regioni adriatiche centrali e nevicate sparse sull’Appennino oltre i 1000-1200 metri in calo fin verso gli 8-900 nella nottata. Più asciutto sui settori tirrenici salvo locali o deboli piogge. Condizioni di maltempo diffuso sui settori peninsulari meridionali con piogge a tratti intense su Puglia, Basilicata, Campania e Calabria tirrenica. Maggiore variabilità sulle Isole maggiori con possibili acquazzoni alternati a pause più asciutte. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in rialzo al Nord.