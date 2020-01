METEO ROMA: Tornano le PIOGGE nel WEEKEND sulla Capitale per l’arrivo di una PERTURBAZIONE, ecco le previsioni

Situazione meteo in Italia La parte più avanzata di una perturbazione di natura nordatlantica in avvicinamento sul Mediterraneo porta nubi su alcune regioni d’Italia. Liguria, Piemonte e Sardegna sono le prime regioni in cui la pioggia è tornata a manifestarsi nel corso del pomeriggio odierno, in successiva estensione anche sulle altre regioni d’Italia. Piogge in arrivo anche a Roma. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Peggioramento meteo in arrivo in Italia Nella giornata di ieri sono state raggiunte temperature di poco oltre i +15°c sulla città di Roma e lungo le coste tirreniche dalla Liguria alla Sicilia. Punte fino a 18°c si sono registrate sulle isole maggiori. Le temperature in Italia superano la media del periodo con valori primaverili nel corso delle ore centrali della giornata, tuttavia un peggioramento meteo è in arrivo nelle prossime ore con piogge, neve in montagna e temperature in calo. Piogge previste anche sulla città di Roma Nelle prossime ore il maltempo tornerà a visitare l’Italia e ad iniziare dalla Liguria, Piemonte, Toscana e Sardegna. Maltempo che poi entro la giornata di Domenica avrà interessato tutta la penisola con piogge e locali temporali. Neve prevista sui monti, tuttavia di moderata intensità e oltre le quote medio-alte visto che il clima si manterrà mite con le correnti occidentali di natura Atlantica.

Previsioni meteo, Sabato 25 Gennaio 2020 Tempo generalmente instabile al nord con cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge sparse di debole o moderata intensità. Migliora in giornata al Nord Ovest con schiarite su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Neve oltre i 5-800 metri. Molte nubi sulle regioni tirreniche centrali con piogge sparse e localmente a carattere temporalesco sui settori costieri, precipitazioni più intense sul basso Lazio. Al pomeriggio e in serata i fenomeni tenderanno ad indebolirsi, mentre il tempo sarà più asciutto sulle adriatiche. Quota neve oltre i 1500 metri. Cieli poco o parzialmente nuvolosi al sud Italia al primo mattino, maggiori addensamenti attesi solo sulla Campania ma con precipitazioni relegate a coste e nord della regione. Peggiora in nottata sulla Sicilia con deboli piogge. Temperature in calo al Centro-Nord, stazionarie o in lieve rialzo al sud.

Previsioni meteo, Domenica 26 Gennaio 2020 Nuvolosità a tratti compatta al nord Italia e deboli piogge associate sulle regioni orientali. Tempo asciutto su tutte le regioni in serata ma con rare schiarite e nuvolosità prevalente. Deboli piogge attese sulla Toscana, Lazio e Umbria, cieli nuvolosi altrove ma con tempo asciutto. Al mattino deboli piogge sparse su Puglia, Campania, Calabria e isole maggiori, nubi compatte altrove ma con tempo più asciutto. Al pomeriggio maltempo con precipitazioni diffuse eccetto in Sardegna. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi sui settori peninsulari e sulla Sicilia con piogge, più asciutto solo sulla Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, in calo le minime.