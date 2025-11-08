Meteo Roma – Weekend tra nubi e schiarite, ma con basso rischio di pioggia

Situazione meteo a scala nazionale
Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dall’azione di una ciclogenesi sulle Baleari in progressivo trasferimento verso la Sicilia. In tal modo le condizioni meteo risulteranno incerte su parte d’Italia, ma dalla prossima settimana torna l’alta pressione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi, sabato 8 novembre
Giornata di sabato 8 novembre al via con tempo diffusamente stabile sul Lazio con cieli sereni o poco nuvolosi sulla città di Roma. Nel corso del pomeriggio attesi addensamenti alternati a schiarite, ma con tempo asciutto sulla capitale; qualche acquazzone potrà interessare il basso Lazio. Schiarite nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +10/+11°C della notte ed i +18/+19°C del pomeriggio.
Meteo Roma domani
Giornata di domenica 9 novembre all’insegna di una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Lazio. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento sul medio-basso Lazio con addensamenti in arrivo anche su Roma, ma con tempo asciutto. Cielo stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +9/+10°C della notte ed i +19/+20°C del pomeriggio.
Prossima settimana arriva l’alta pressione
Meteo che volgerà verso un miglioramento nel corso della prossima settimana. Campo barico in aumento sul Mediterraneo centrale, favorirà condizioni meteo più stabili sul Lazio e sulla città di Roma con le giornate che trascorreranno più soleggiate e con temperature in lieve aumento nei valori massimi. Possibile ritorno di foschie o banchi di nebbia nottetempo ed al primo mattino.
Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.
Meteo su Roma nel complesso asciutto nel corso del weekend, ma con qualche nube di passaggio. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.