Meteo – Rovesci e temporali anche intensi puntano l’Italia: la Protezione Civile dirama l’allerta, ecco dove

Serata di maltempo per le Isole Maggiori

Dopo una giornata in cui comunque il maltempo ha colpito la Sardegna e i settori interni del centro (soprattutto tirrenico) e la Sicilia, le condizioni meteo rimangono perturbate proprio sulle Isole Maggiori in serata, con piogge e possibili temporali localmente intensi e a carattere di nubifragio. Miglioramento in atto invece sulle aree centrali dove i cieli appaiono comunque perlopiù nuvolosi. Clima che rimane pressoché quello degli scorsi giorni, con abbassamento delle temperature nelle sole aree coinvolte dall’instabilità.

Maltempo in estensione al centro-sud per domani

Lo spostamento delle correnti perturbate verso est nella giornata di domani giovedì 13 ottobre determinerà l’estensione del maltempo sulle regioni meridionali della nostra Penisola e parte di quelle centrali (come Lazio e Abruzzo). Instabilità che continuerà a caratterizzare la Sardegna, in particolare le sue aree orientali, fino al pomeriggio, prima di un miglioramento. Possibili fenomeni anche intensi in particolare in Calabria (tra pomeriggio e sera) e sulle zone interne della Basilicata. Temperature che caleranno al sud, soprattutto in presenza di maltempo, mentre rimarranno sostanzialmente stazionarie altrove.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata, Calabria, Puglia centro-meridionale, Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a localmente elevati su Campania meridionale e versanti tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna orientale, Molise, restanti zone di Campania, Puglia e Sicilia, con quantitativi cumulati localmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Lazio ed Abruzzo, con quantitativi cumulati generalmente deboli, o al più puntualmente moderati sui settori interni e meridionali. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile calo nei valori minimi al Nord, specie sui settori alpini e prealpini; in locale sensibile calo nei valori massimi su Lazio, Abruzzo, Molise e regioni meridionali peninsulari. Venti: localmente e temporaneamente forti dai quadranti meridionali sui versanti ionici di Sicilia e Calabria; tendenti a localmente forti occidentali sulla Sicilia occidentale, in estensione alla Calabria e alla Puglia meridionale. Mari: tendente a molto mosso il Tirreno meridionale e dalla serata lo Ionio.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 13 ottobre 2022:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sardegna: Logudoro, Gallura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Bacini Costieri Sud

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

