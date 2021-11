METEO – ROVESCI residui prima della STABILITA’, ma è ancora ALLERTA della Protezione Civile: ecco dove

Residui rovesci interesseranno la nostra Penisola nelle prime ore della notte di domani venerdì 19 novembre e fino al più alla mattinata, con piovaschi isolati o al più sparsi che interesseranno principalmente la Calabria jonica (in particolare il crotonese) e alcune aree tirreniche della Sicilia. I fenomeni andranno successivamente esaurendosi con le condizioni meteo che nel pomeriggio appariranno generalmente stabili. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

A seguito del violento maltempo che ha caratterizzato la nostra Penisola nei passati giorni, quando ha presentato anche connotati estremi con una serie di trombe d’aria che ha causato 1 vittima in Sicilia , la giornata odierna ha presentato un quadro sì perturbato, ma con piogge più circoscritte a specifici settori del Paese. Peraltro in serata le condizioni meteo stanno volgendo a un miglioramento, anche se rovesci residui interesseranno ancora il basso versante adriatico, la Calabria e alcune zone tirreniche della Sicilia.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 19 novembre 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano.

In virtù di quanto scritto nel bollettino riportato nel precedente paragrafo e non essendo quindi previste precipitazioni sulle zone di allerta soprariportate, c’è ragion di pensare che l’allerta stessa sia relativa a possibili eventi franosi sporadici (rientrano d’altronde nel rischio idrogeologico) dovuti al terreno saturo dalle piogge dei passati giorni.