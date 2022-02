METEO – SAN VALENTINO riporta il MALTEMPO INVERNALE in ITALIA con PIOGGIA e NEVE a BASSISSIMA QUOTA

Fase di transizione sull’Italia con generica stabilità questo pomeriggio

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate generalmente stabili nel corso di questo pomeriggio, ma anche in mattinata, dopo che nella notte qualche isolato rovescio residuo ha interessato in particolare le aree più meridionali dello stivale. Si tratta di una fase di transizione in quanto in serata è evidente un nuovo peggioramento con aumento della consistenza nuvolosa specialmente sui settori centrali che si tradurrà nell’ingresso di qualche fenomeno, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piovaschi torneranno in serata

Dopo una manciata di ore di stabilità, lo scorrimento di correnti più umide e di matrice polare marittima nel Mediterraneo centrale innescheranno un nuovo peggioramento che, a differenza di quanto avvenuto ieri quando aveva coinvolto i settori più orientali, nella serata odierna colpirà alcuni di quelli occidentali (scopri quali). Tale peggioramento si inserirà all’interno di un contesto termico che si manterrà mediamente oltre la media del periodo.

Maltempo invernale per San Valentino

Dopo un prolungato periodo di stabilità portato da un robusto campo di Alta pressione di natura azzorriana che si estendeva per tutto il Mediterraneo centro-occidentale, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola peggioreranno sensibilmente nella giornata di domani 14 febbraio, nonché San Valentino, coinvolgendo dapprima il medio-alto versante tirrenico e successivamente, in serata, anche le regioni nordoccidentali stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. E’ qui che si accompagnerà un tracollo delle temperature con conseguente tracollo della quota neve, come vedremo nel prossimo paragrafo.

