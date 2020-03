METEO – Sarà un WEEKEND destinato al forte MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI, tutti i dettagli

Si è aperta una fase più dinamica sull’Italia

Dopo un paio di mesi in cui l’Alta pressione è stata sicuramente la figura nettamente predominante all’interno dello scenario meteorologico del Mediterraneo, la situazione negli ultimi giorni sembra essersi nuovamente sbloccata verso una fase di frequente maltempo in Italia, con piogge e temporali che si sono riversati più volte sulla nostra Penisola, in alcuni casi assumendo carattere di nubifragio, soprattutto nella giornata di lunedì 2 marzo.

Nuova settimana caratterizzata dall’instabilità

Questa che si è aperta appunto da lunedì 2 marzo, sarà una settimana prevalentemente caratterizzata da condizioni meteo di instabilità sulla nostra Penisola, con una serie di affondi di saccature di origine polare marittima (o, meno tecnicamente, nordatlantica), con forte maltempo soprattutto atteso nella giornata di domani giovedì 5 sulle regioni settentrionali, in particolare sulla Liguria orientale: qui saranno possibili persino dei nubifragi nel corso della serata o della tarda serata.

Anche il weekend passerà all’insegna del maltempo

Quanto detto fin ora per il corso della settimana lavorativa, vale anche per il prossimo fine settimana. Stando infatti agli ultimi aggiornamenti modellistici dei principali centri di calcolo, una perturbazione nordatlantica riporterà in Italia nuovamente il maltempo, con fenomeni a tratti anche intensi. L’instabilità interesserà in particolar modo il centro-sud, ma non sarà esclusa dalle piogge anche l’Emilia-Romagna, entriamo maggiormente nel dettaglio.