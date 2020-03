METEO – Saranno gli ultimi SCAMPOLI di INVERNO, recupera l’ANTICICLONE a seguire, i dettagli

Maltempo al centro-nord quest’oggi, neve a bassa quota

Il maltempo nella giornata odierna ha messo il mirino sulle regioni centro-settentrionali del Paese, colpendo in particolare il nord nel corso della mattinata con neve a quote davvero basse e intorno ai 300/400 metri e il centro nelle ore di questo pomeriggio e nelle prossime serali. Le piogge interesseranno in particolare il basso Lazio e l’Abruzzo, ma anche il Molise, la Campania e la Puglia settentrionale. La quota neve nel corso della serata si abbasserà sulla regione abruzzese intorno ai 500/600 metri.

Nevicate a quote bassissime nelle prime ore di domani

Nella giornata di domani mercoledì 1° aprile che contrassegnerà dunque anche l’ingresso in scena del mese di aprile, gli effetti della perturbazione di origine artico continentale saranno ancora evidenti sull’Italia soprattutto nelle ore notturne della prima mattina. La neve infatti interesserà le zone interne della Campania a una quota non superiore ai 300/400 metri, con fenomeni comunque in esaurimento nel corso della mattinata.

Il maltempo si sposta al sud per domani, miglioramento atteso però a partire dal pomeriggio

Il fronte perturbato si sposterà dunque nel corso delle prime ore di domani mercoledì 1° aprile sulle regioni meridionali, interessando la Campania, ma anche il resto del sud peninsulare. La Sicilia ne verrà solo parzialmente interessata con fenomeni attesi soprattutto tra l’agrigentino e il ragusano, ma deboli come gli accumuli che ne scaturiranno. Miglioramento generale atteso nel pomeriggio, seppur persisterà qualche pioggia sparsa.