METEO – Scatta l’ALLERTA della PROTEZIONE CIVILE, per forti PIOGGE e VENTI intensi

Situazione meteo attuale

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! La nostra penisola si trova alle prese con una perturbazione che nelle prossime ore specie tra pomeriggio e serata, in particolar modo sulle regioni Tirreniche della fascia centrale. Sta piovendo in maniera consistente al momento sulla Sardegna dove si stanno manifestando forti temporali. Nelle prossime ore questi insisteranno su di essa per poi allontanarsi e colpire in maniera più consistenti Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Campania. Vediamo dove colpirà questa perturbazione e quali sono le piogge previste nelle prossime 36 ore.

Maltempo tra oggi e domani, vediamo dove

La situazione sinottica attuale vede un’area depressionaria attualmente posizionata tra Sicilia e Sardegna che raggiunge un minimo di 999 hPa. Questa si sposterà sempre più vicino alle regioni Tirreniche apportando forti piogge su di esse. Attesi fenomeni consistenti anche nelle ore serali con maltempo che insisterà anche nella giornata di domani: in questo frangente saranno le regioni del nord-est ad essere investite dal maggior carico di piogge. Nel pomeriggio di domani avremo ancora precipitazioni ed instabilità al centro Italia, con fenomeni anche sui settori Tirrenici meridionali. Nel weekend Italia spaccata a metà dalle precipitazioni come vedremo nell’ultimo paragrafo.

Meteo fine settimana: Italia spaccata a metà dal maltempo

Meteo weekend – Anche l’ultimo fine settimana di aprile sarà caratterizzato dal maltempo ma non per tutti: i principali modelli matematici vedono una circolazione depressionaria posizionata sull’Europa centrale, che dovrebbe far confluire correnti umide verso il nord Italia; da non escludersi in questa fase anche forti piogge e fenomeni temporaleschi a mesoscala. Nel contempo al centro-sud un campo d’alta pressione manterrà le condizioni meteo più stabili, con temperature che risulteranno anche al di sopra delle medie del periodo. Situazione analoga anche nella festività della Liberazione, con maltempo insistente al nord. Vediamo infine il bollettino di Vigilanza valido oper la giornata di domani.

