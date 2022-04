METEO – Ondata di MALTEMPO fino al WEEKEND in ITALIA. La tendenza fino alla FESTA della LIBERAZIONE

Situazione meteo attuale

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Siamo alle prese con una nuova perturbazione che apporterà piogge diffuse in Italia specialmente sulle regioni Tirreniche della fascia centrale. Sta piovendo in maniera consistente al momento sulla Sardegna dove si stanno manifestando forti temporali. Nelle prossime ore questi insisteranno su di essa per poi allontanarsi e colpire in maniera più consistenti Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Campania. Ma entriamo nel dettaglio.

Previsioni meteo per la giornata odierna

AL NORD: Al mattino deboli precipitazioni su Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con cieli coperti su tutti i settori. In serata atteso un peggioramento con piogge anche intense specie sull’Emilia Romagna, dove non sono da escludersi temporali nella notte. AL CENTRO: Tempo instabile al mattino con piogge sparse e cieli coperti su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo uggioso, con pioviggini sparse.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino molte nubi in transito su regioni peninsulari e Sicilia, attese piogge e temporali sulla Sardegna. Al pomeriggio non si attendono variazioni di rilievo, con estesi fenomeni temporaleschi ancora sulla Sardegna. In serata attese precipitazioni anche su Campania e Molise; piogge nella notte anche su Basilicata, Puglia e Calabria. In serata attesi temporali sulle coste Tirreniche, altrove avremo precipitazioni deboli o moderate; graduale miglioramento atteso nella notte.Al mattino molte nubi in transito su regioni peninsulari e Sicilia, attese piogge e temporali sulla Sardegna. Al pomeriggio non si attendono variazioni di rilievo, con estesi fenomeni temporaleschi ancora sulla Sardegna. In serata attese precipitazioni anche su Campania e Molise; piogge nella notte anche su Basilicata, Puglia e Calabria. Vediamo come si evolverà la situazione per la giornata di domani.

Maltempo prolungato alla giornata di domani

Il centro di bassa pressione si avvicinerà sempre più verso l’Italia impattando sulle regioni centrali tra la sera e la nottata di oggi. Attesi fenomeni consistenti nelle prossime ore con maltempo che insisterà anche nella giornata di domani: in questo frangente saranno le regioni del nord-est ad essere investite dal maggior carico di piogge. Nel pomeriggio di domani avremo ancora precipitazioni ed instabilità al centro Italia, con fenomeni anche sui settori Tirrenici meridionali. Nel weekend Italia spaccata a metà dalle precipitazioni come vedremo nell’ultimo paragrafo.

