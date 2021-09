METEO – SEGNALI di CEDIMENTO dell’ALTA PRESSIONE, MALTEMPO sempre più DIFFUSO, ecco quando e dove

Maltempo nel pomeriggio sulle regioni meridionali

Assistiamo nel corso di questo pomeriggio a condizioni meteo di maltempo che riguardano le aree più meridionali della nostra Penisola e più specificamente le zone interne di Basilicata e Sicilia, dove i fenomeni localmente appaiono anche particolarmente intensi. Ciò a causa di una persistente circolazione depressionaria che continua ad insistere nelle aree interposte tra la Penisola balcanica e il Mar Jonio, con clima relativamente fresco.

Tempo migliore al centro-nord

Se al sud il maltempo continua ad essere protagonista soprattutto nelle ore pomeridiane di questi giorni, sulle regioni centro-settentrionali troviamo una situazione del tutto diversa, forse opposta. Qui infatti agisce un promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana in elevazione a causa di un centro di bassa pressione presente al largo delle coste portoghesi, che va a costituire la classica “falla iberica”. Dunque al centro-nord troviamo condizioni meteo di stabilità accompagnate da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi e temperature degne del periodo di fine estate, con caldo non eccessivo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Prossimi giorni segnali di cedimento dell’Alta pressione sempre più evidenti

Nei prossimi giorni le attuali proiezioni disponibili dei principali centri di calcolo non portano buone notizie per coloro a cui piace il bel tempo e il caldo estivo. Segnali di cedimento dell’Alta pressione saranno infatti sempre più evidenti nel corso della settimana, messa in difficoltà dalle ondulazioni del flusso atlantico, con il maltempo che dunque andrà assumendo carattere sempre più diffuso, come vedremo nel prossimo paragrafo. A ciò si accompagnerà anche un lieve e generale calo delle temperature.

