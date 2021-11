METEO – SEGNALI di crudo INVERNO in vista, possibile prima NEVE in collina, ecco dove e quando

Ad esclusione delle prime ore della notte, le condizioni meteo sono successivamente risultate prevalentemente stabili sulla nostra Penisola, anche se non sono mancate delle eccezioni di maltempo che ha coinvolto alcuni settori tirrenici italiani quali le Isole Maggiori e soprattutto la Liguria. I fenomeni comunque mediamente moderati senza picchi rilevanti in intensità. Un richiamo sciroccale dovuto alla presenza di un vortice depressionario sul Mediterraneo centro-occidentale causa invece un clima molto mite al centro-sud, dove si è registrato qualche record in particolare nel Lazio.

Prima neve collinare sul versante adriatico?

Per il momento, il modello europeo ECMWF e quello canadese GEM sembrano entrambi strizzare l’occhio alle regioni centrali adriatiche, dove attualmente prospettano il ritorno della neve fino in collina proprio tra la giornata di lunedì 15 e quella di martedì 16 di novembre. Tuttavia, sottolineiamo come si tratti di una tendenza a medio-lungo termine e come tale è soggetta ancora ad importanti cambiamenti (considerata anche la divergenza delle diverse configurazioni mostrate, come scritto in precedenza). Seguiranno aggiornamenti in grado di confermare o ribaltare tale tendenza, che vi invitiamo pertanto a seguire sul nostro sito.