Meteo – Serie di perturbazioni in arrivo ad inizio settimana, con piogge e temporali anche intensi in Italia: i dettagli

Qualche nota di crescente maltempo per l’Italia

In queste ore assistiamo a qualche nota di crescente maltempo sulla nostra Penisola dovuto essenzialmente alla discesa di correnti più umide e instabili che stanno mettendo a dura prova l’Alta pressione che per qualche giorno, nella corrente settimana, ha avvolto buona parte del Mediterraneo centro-occidentale. Piogge e temporali via via più diffusi stanno infatti interessando il settentrione, con temperature stazionarie o al più in calo nei valori massimi proprio al nord.

Allerta meteo per l’Emilia Romagna

L’evoluzione meteorologica incline al maltempo nella giornata odierna era stata già correttamente prevista oltre che in questa sede anche dal Dipartimento di Protezione Civile che ha ritenuto necessaria l’emanazione di un’allerta meteo valida per oggi per l’Emilia Romagna. Le condizioni meteo risultano invece decisamente migliori sulle regioni centro-meridionali, anche se in serata sarà plausibile qualche rovescio sulla Sardegna centro-settentrionale.

Serie di perturbazioni in arrivo ad inizio settimana

Una serie di perturbazioni investirà la nostra Penisola ad inizio della prossima settimana, con goccia fredda in rapido transito per la giornata di domani lunedì 8 maggio e che, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, porterà qualche nota di maltempo sparsa da nord a sud, con piogge e temporali localmente anche intensi, soprattutto nelle aree più interne. Le temperature non subiranno grosse variazioni risultando al più in calo in alcune aree del Paese.

Maltempo almeno fino a mercoledì

Il maltempo accompagnerà la nostra Penisola fino ad almeno la giornata di mercoledì 10 maggio, con le condizioni meteo che risulteranno frequentemente perturbate con piogge e temporali localmente anche intensi specie al centro-nord. Un nuovo impulso perturbato nella giornata di martedì 9 rinnoverà le condizioni instabili sullo stivale, con il clima che si manterrà ancora una volta relativamente mite, senza grossi scossoni termici: le temperature appariranno infatti al più in lieve diminuzione, soprattutto laddove colpirà il maltempo.

