METEO – SERIE di spettacolari TROMBE MARINE (ben SETTE) sul Golfo di Finlandia [VIDEO]

Generale bel tempo sulla nostra Penisola

Un fronte perturbato è transitato tra la serata di ieri e la notte odierna su alcune regioni meridionali della nostra Penisola, portando piogge e temporali più precisamente su Basilicata, Molise e Puglia, con accumuli comunque registrati perlopiù deboli (ben al di sotto dei 20 millimetri). Le condizioni meteo sul nostro Paese sono andate tuttavia migliorando già in mattinata, un miglioramento accompagnato persino da schiarite nelle aree coinvolte dall’instabilità.

Fase stabile durerà fino al mattino di domani

Si è dunque aperta una parentesi tutto sommato stabile sulla nostra Penisola che si rivelerà tuttavia breve, in quanto la totale assenza di fenomeni atmosferici garantita dalla presenza di un campo di Alta pressione di origine africana, non si protrarrà oltre la mattinata di domani giovedì 14 luglio. A seguire infatti, l’intrusione di correnti più fresche in scorrimento appena oltralpe porterà qualche rovescio o temporale sull’arco alpino.

Serie di trombe marine hanno interessato la Finlandia

Mentre la nostra Penisola assiste dunque a una fase piuttosto stabile dominata da un campo di Alta pressione di origine africana spesso in elevazione sul Mediterraneo centrale, per alcune aree si tratta invece di un periodo piuttosto dinamico. Dai monsoni che hanno devastato il Pakistan, alla serie di trombe marine che si sono registrate qualche giorno fa sul Golfo di Finlandia (ben sette!) e che hanno impressionato la popolazione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

VIDEO – 7 trombe marine al largo della Finlandia

Stando a quanto si apprende dal sito “news.err.ee” nella giornata di lunedì sarebbero state avvistate ben 7 trombe marine al largo della Finlandia, un fenomeno che ha impressionato chi lo ha assistito, dal momento che si tratta di un fenomeno non così frequente: l’ultima tromba marina, singola, era stata avvistata nel 2019. Dunque un agglomerato di trombe marine è addirittura più insolito. Non ci sono comunque stati risvolti con i vortici rimasti in mare, a quanto pare. A testimonianza di quanto scritto fin ora vi riportiamo il video del canale Youtube “FOX Weather“.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.