Meteo – Settimana dai connotati Autunnali con una serie di perturbazioni atlantiche, ecco le previsioni

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede l’avvicinamento di un vasto vortice di bassa pressione dai quadranti nord-occidentali del continente europeo; questo si trova tra Islanda e Gran Bretagna e raggiunge valori di pressione al suolo fino a 965 hPa. Questa figura barica porterà un passaggio perturbato dapprima al nord Italia e successivamente sulle regioni del centro. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi 15 Novembre

Queste le previsioni meteo per oggi 15 Novembre: AL NORD: Al mattino molte nubi e precipitazioni sparse, più intense sulla Liguria. Al pomeriggio ancora deboli piogge su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso. Neve sulle Alpi dai 1400-1600 metri. AL CENTRO: Cieli irregolarmente coperti al mattino sulle regioni Tirreniche, qualche apertura sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio attese precipitazioni a carattere debole o moderato sulla Toscana, ancora molte nubi sui restanti settori. In serata ancora piogge su Toscana, Umbria, Marche ed alto Lazio, in estensione nelle ore notturne.AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con deboli piogge sulla Sardegna. In serata ancora qualche pioggia sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove.

Prossimi giorni caratterizzati dalla circolazione atlantica

Situazione sinottica sull’Europa che vede una vasta e profonda circolazione depressionaria sull’Atlantico. Questa nei prossimi giorni invierà un impulso perturbato che raggiungerà il Mediterraneo portando un peggioramento meteo in Italia. Tra Martedì e Mercoledì piogge e temporali sparsi in arrivo prima al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Maltempo che nella seconda parte della settimana dovrebbe interessare il Sud.

CONTINUA A LEGGERE​

Maltempo fino al weekend?

Nella giornata di Venerdì assisteremo ad un nuovo peggioramento delle condizioni meteo con la formazione di un minimo di bassa pressione intorno ai 1005 hPa. Questa fase inaugurerà un weekend che dovrebbe risultare perturbato su tutta Italia grazie al contributo d’aria atlantica; questa dovrebbe portare piogge, temporali e nevicate fino a quote medie in montagna.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.