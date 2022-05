METEO – Settimana di pura ESTATE, tanto SOLE, CALDO anomalo e risalita di SABBIA dal Sahara. Ecco i dettagli

Anticipo d’estate fuori stagione

Buongiorno e buon martedì cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra un vasto campo di alta pressione tra Europa e Mediterraneo, con valori di pressione al suolo di circa 1020 hPa. Questo porta condizioni meteo diffusamente stabili, con cieli per lo più soleggiati da Nord a Sud e temperature praticamente estive. Non mancheranno comunque acquazzoni e temporali lungo l’arco alpino nelle ore pomeridiane e localmente anche lungo la dorsale appenninica.

Promontorio africano in rimonta nei prossimi giorni su Mediterraneo occidentale

Nel corso dei prossimi giorni un robusto promontorio africano si andrà a rafforzare tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale, interessando in parte anche il Mediterraneo centrale e la Penisola Italiana. Condizioni meteo quindi sempre più stabili in Italia, con tanto sole e giornate di stampo estivo. Rinforzo dell’alta pressione che porterà anche una attenuazione dell’instabilità pomeridiana, con acquazzoni e temporali solo sulle Alpi, mentre in Appennino si avranno solo dei fenomeni isolati.

Caldo estivo con temperature oltre i 30°C

Come abbiamo appena detto, nel corso dei prossimi giorni, specie nella seconda parte della settimana, un promontorio anticiclonico di matrice africana rimonterà tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale, per estendersi fino all’Europa centrale, con asse del promontorio attraverso il Nord Italia. Risalita di aria calda interesserà soprattutto Penisola Iberica e Francia, dove avremo anomalie termiche positive di oltre 10 gradi. Avvezione calda che interesserà però anche l’Italia, specie il Nord, la Sardegna e le regioni tirreniche, dove sono attese massime anche superiori ai 30°C.

CONTINUA A LEGGERE​

Weekend con il promontorio africano

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli fisico matematici mostrano per il weekend una espansione ed un ulteriore rinforzo del promontorio africano tra Mediterraneo ed Europa occidentale. Questo porterà condizioni meteo pienamente estive in Italia, con cieli soleggiati, caldo anomalo con temperature oltre i 30°C, localmente con picchi anche fino a 35°C, sabbia del deserto del Sahara in sospensione in atmosfera specie al Centro-Nord e solo pochi temporali sui settori alpini. Per saperne di più seguite i prossimi aggiornamenti sul nostro sito internet.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.