METEO – SFURIATA di NUBIFRAGI in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Primavera in crisi, settimana all’insegna del maltempo

La primavera è stata surclassata fino a questo momento da una spirale di maltempo che colpisce in maniera frequente la nostra Penisola, a scapito dell'Anticiclone spesso rintanato nella propria sede di origine. Questa settimana non ha fatto eccezione ed anzi, fin dal principio o poco dopo (dalla giornata di martedì pressappoco) ha portato piogge e acquazzoni, talvolta accompagnati da attività temporalesca, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.

Maltempo culminato in settimana, ma non molla la presa

Le condizioni di frequente maltempo che stiamo ritrovando nel corso della settimana corrente sulla nostra Penisola sono da affibbiare ad un costante flusso di correnti di origine atlantica pronunciate verso il Mediterraneo e dunque anche verso l’Italia. L’instabilità, culminata nel corso della settimana con qualche disagio e danno specie in Piemonte, ha comunque continuato a caratterizzare il clima italiano, specie del centro-nord ed anzi nelle prossime ore rilancerà la sua attività, come vedremo nel presente editoriale.

Celle temporalesche presenti soprattutto al nord, prossime ore ingresso di forte maltempo su parte del centro e del sud

Non che attualmente il maltempo non stiamo comunque portando fenomeni anche intensi e accompagnati da attività temporalesca in particolare sulle regioni settentrionali. Tuttavia, stando a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, per la serata corrente un nuovo impulso dell’onda atlantica rinvigorirà le condizioni di instabilità, che a quel punto parrebbero interessare principalmente alcuni settori del centro e del sud, vediamo quali.

